"Уиган" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии и другие результаты 1/16 финала

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"Уиган" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии и другие результаты 1/16 финала

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Англии.

"Уиган" – "Вест Хэм" 2:0

Голы: Григг, 7 - 1:0, Григг (пен), 62 - 2:0

"Уиган": Уолтон, Берн, Элдер, Данкли, Морси, Бирн, Джейкобс, Пауэр, Пауэлл, Григг, Мэсси (Колклаф, 76).

"Вест Хэм": Харт, Сабалета (Жоау Мариу, 46), Байрэм, Крессуэлл, Масуаку, Обианг (Оксфорд, 36), Каллен, Берк, Огбонна, Эрнандес, Тони Мартинес (Хакшабанович, 81).

Предупреждение: Огбонна (79).

Удаление: Масуаку (49).


"Мидлсбро" – "Брайтон" 0:1

Гол: Мюррей, 90 - 0:1

"Мидлсбро": Рэндолф, Айяла (Фрай, 65), Френд, Шоттон, Гибсон, Траоре, Клейтон, Хаусон, Флетчер (Ассомбалонга, 56), Бэмфорд, Брэйтуэйт (Даунинг, 56).

"Брайтон": Крул, Голдсон, Зуттнер, Росеньор, Хюнемайер, Кнокерт, Стивенс (Проппер, 46), Кайяль, Скалак (Искьердо, 61), Болдок, Хемед (Мюррей, 72).

Предупреждения: Клейтон (44), Болдок (61), Проппер (68), Искьердо (70).


"Саутгемптон" – "Уотфорд" 1:0

Гол: Стивенс, 4 - 1:0

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран (Пье, 40), Соареш, Худт, Ромеу, Дэвис, Буфаль (Йосида, 67), Хейбьерг, Тадич (Каррильо, 83), Лонг.

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Холебас, Янмат (Синклэйр, 74), Кабаселе, Каррильо (Перейра, 57), Капу (Окака Чука, 47), Дукуре, Уотсон, Ришарлисон, Грэй.

Предупреждения: Уотсон (61), Соареш (63).


"Миллуолл" – "Рочдейл" 2:2

Голы: Уоллес (пен), 17 - 1:0, Хендерсон, 32 - 1:1, Дон, 53 - 1:2, Томпсон, 90 - 2:2

"Миллуолл": Мартин, Купер, Крэйг, Ромео, Шекелл (Морисон, 59), Танниклифф (Уильямс, 84), Томпсон, Фергюсон, Уоллес, Оньединма, Эллиотт.

"Рочдейл": Лиллис, Дэниэлс, Макналти, Рафферти, Китчинг, Кэмпс (Эдсхед, 51), Кэннон (Рэтбоун, 80), Дон, Дилэйни, Эндрю, Хендерсон.

Предупреждения: Кэмпс (35), Эндрю (52).


"МК Донс" – "Ковентри" 0:1

Гол: Биаму, 64 - 0:1

"МК Донс": Николс, Вуттон, Льюингтон (Эбанкс-Лэнделл, 56), Уильямс, Гилби, Тавернье, Сиссе, Апсон (Макгрэндлс, 75), Угбо, Агард (Несбитт, 66), Соу.

"Ковентри": Бердж, Уиллис, Стоукс, Гриммер, Макдоналд, Бэйлисс (Келли-Эванс, 82), Келли (Стивенсон, 76), Дойл, Барретт (Шипли, 59), Макналти, Биаму.

Предупреждения: Дойл (5), Макдоналд (65), Эбанкс-Лэнделл (72).


"Ноттс Каунти" – "Суонси" 1:1

Голы: Нарсинх, 45 - 0:1, Стид, 62 - 1:1

"Ноттс Каунти": Коллин, Бризли, Даффи, Дикинсон, Хьюитт, Хусин, Грант, Хоукридж, Хант, Амеоби, Стид.

"Суонси": Нордфельдт, ван дер Хорн, Бартли, Моусон, Робертс, Фер (Клукас, 63), Кэрролл, Саншеш (Ки Сон Ен, 32), Нарсинх, Абрахам (Айю, 70), Бони.

Предупреждения: Саншеш (22), Нордфельдт (55), Грант (84).


"Хаддерсфилд" – "Бирмингем" 1:1

Голы: Мунье, 21 - 1:0, Юткевич, 54 - 1:1

"Хаддерсфилд": Коулмэн, Леве (Мэлоун, 82), Хефеле, Хадерджонай, Конголо, Сабири, ван Ла Парра (Лолли, 57), Уильямс (Биллинг, 36), Хогг, Мунье, Кванер.

"Бирмингем": Стокдэйл, Моррисон, Робертс, Дин (Граундс, 46), Брэмелл, Ндойе, Лоу, Хота, Дженкинсон, Юткевич, Адамс (Бога, 76).

Предупреждение: Дин (24).    


"Шеффилд Юнайтед" – "Престон" 1:0

Гол: Шарп (пен), 80 - 1:0  

"Шеффилд Юнайтед": Мур, Стирман, Райт, Лафферти, Хенеган (Башем, 59), Даффи, Ландстрем, Флек, Болдок, Шарп, Доналдсон (Эванс, 59).

"Престон": Радд, Фишер (Вудс, 68), Хантингтон, Кларк, Эрл, Джонсон, Браун, Уэлш (Хьюджилл, 68), Хорган (Баркхузен, 59), Бодин, Мулт.

Предупреждения: Уэлш (4), Лафферти (30), Ландстрем (57), Джонсон (72).


"Халл" – "Ноттингем Форест" 2:1

Голы: Боуэн, 18 - 1:0, Дико, 40 - 2:0, Веллиос, 88 - 2:1

"Халл": Маршалл, Мазух, Кларк, Айна, Хектор, Стюарт, Хенриксен, Ирвайн (Бэтти, 87), Диоманде (Гросицки, 71), Дико (Кин, 62), Боуэн.

"Ноттингем Форест": Смит, Уоррелл, Фокс, Лихай, Мансьенн, Карайол (Клаф, 46), Бухалакис (Воэн, 46), Осборн, Кэш, Дауэлл, Бриртон (Веллиос, 80).

Предупреждения: Фокс (25), Мазух (90). | http://soccernews.ru  

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