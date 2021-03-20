Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных

"Эвертон" – "Манчестер Сити"

20 марта, 20:30. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

Новая страница в элитном противостоянии Анчелотти и Гвардиолы. Несмотря на пребывание в топе на протяжении длительного времени, пока специалисты встречались друг с другом лишь 4 раза (и имеют по 2 победы). Самая эпичная дуэль итальянца и испанца случилась в апреле 2014-го, когда "Реал" Анчелотти уничтожил "Баварию" Гвардиолы (4:0) в 1/4 финала ЛЧ. Сейчас надеяться на подобный результат наивно. "Эвертон", конечно же, уступает по уровню игры "Манчестер Сити", но способен дать бой "горожанам". Тем более, в Кубке Англии с его специфической логикой. Посреди недели "Сити" еще раз обыграл "Боруссию" (М) и в хорошем настроении поедет на "Гудисон". Учитывая кадровые проблемы "ирисок" (травмы двух голкиперов и хавбеков Дукуре и Хамеса) и ротацию имени Пепа, манкунианцы выглядят безусловным фаворитом противостояния. Но лимит сенсаций старейший клубный турнир в этом году еще не исчерпал.

"Вест Хэм" – "Арсенал"

21 марта, 18:00. Лондон, "Лондон Стэдиум"

Даже сокращенная программа Премьер-лиги редко проходит без лондонского дерби. На этот раз на столичном "Олимпийском" сойдутся все еще претенденты на еврокубки – "Вест Хэм" и "Арсенал". "Молотки" превзошли ожидания экспертов и фанатов и за 10 туров до финиша первенства находятся рядом с ТОП-4. Впечатления от действительно успешного сезона команда Мойеса немного испортила в течение последних трех недель, потерпев два поражения. Сильнее является не сам факт неудач с манчестерскими грандами, а фактическая апатия в эти 180 минут. Если "Вест Хэм" хочет удержаться хотя бы в главной шестерке, то с "Арсеналом" надо играть на победу. "Канониры" имеют свои проблемы, чередуя положительные результаты с невыразительными играми и неожиданными поражениями и ничьими. Противостояние с "молотками" – последний шанс подопечных Артеты запрыгнуть в уходящий вагона поезда "Лига Чемпионов". Ничья или поражение от "Вест Хэма" станут горьким приговором выступления "канониров" в АПЛ 2020/21.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед"

21 марта, 20:00. Лестер, "Кинг Пауэр"

Претенденты на второе место в Премьер-лиге сойдутся в четвертьфинале Кубка Англии. Последняя встреча команд на "Кинг Пауэр" произошла на Boxing Day и подарила огненную битву, которая завершилась вничью 2:2. С тех пор "Лестер" и МЮ солидно отстали от "Ман Сити" в чемпионате, а "лисы" еще и неожиданно вылетели из Лиги Европы от пражской "Славии". Роджерс еще и начал терять из-за травм игроков основы – Джастина, Мэддисона, Барнса, а прицел бомбардира Варди сбился. Зато начал колотить голы Ихеаначо, манера игры которого рискует стать проблемой для тяжелых центрбеков "Юнайтед". "Красные дьяволы", однако, выглядят фаворитом битвы. В пользу Сульшера и компании почти 2-месячная серия без поражений и победы над "Манчестер Сити" и "Миланом". И с подменой звездным исполнителям норвежском специалисту больше повезло.

"Рома" – "Наполи"

21 марта, 22:45. Рим, "Стадио Олимпико"

Очередную битву за Европу примет римский "Олимпико". Еще месяц назад "Рома" довольно уверенно чувствовала себя в ТОП-4 Серии "А", а "Наполи" под руководством Гаттузо не критиковал только ленивый. С тех пор "волки" невероятно уверенно прошли два раунда Лиги Европы, но в чемпионате опустились на 6-е место сразу за... да, "Наполи". Лишнего масла в огонь противостояния подлили неаполитанцы, договорившись с "Ювентусом" об очередном переносе очного матча. Теперь "Роме" играть через два дня после перелета с Украины, а "Наполи" – через неделю после поединка с Миланом. Правда, и римляне, и "партенопейцы" точно не являются фаворитами в борьбе за зону ЛЧ. Это обстоятельство способно сделать воскресный вечер для обоих коллективов или фундаментом для турнирного чуда на финише первенства, или началом конца мечтаний о групповой этапе ЛЧ осенью.

"Реал Сосьедад" – "Барселона"

21 марта, 23:00. Сан-Себастьян, "Аноэта"

В Страну Басков приедет главный клуб другой мятежной испанской автономии – Каталонии. "Барселона" не проигрывает в Ла Лиге с 5 декабря, набрала уверенный ход и уже заставляет нервно оглядываться назад "Атлетико". Мадридцы все еще в лидерах первенства, но их преимущество над "блаугранас" сейчас составляет всего 4 очка. Да еще и волей календаря грандов ждет очное противостояние на "Камп Ноу" в начале мая. К этому моменту "Барсе "невероятно важно набирать свое. "Сосьедад" – серьезный вызов для команды Кумана, но вполне преодолимый. Каталонцы уже дважды били "бело-голубых", но назвать те дуэли легкими прогулками язык не повернется. Более того, в 1/2 финала Суперкубка Испании дожать "Реал Сосьедад" "блаугранас" смогли лишь в серии пенальти. Бескомпромиссная битва на Аноэта гарантирована!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников