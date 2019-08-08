Уилфрид Заа не покинет "Кристал Пэлас" этим летом

Игрок "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа не будет покидать клуб в летнее трансферное окно. Об этом пишет Sky Sports.



Ранее сообщалось, что футболистом интересовались "Арсенал", "Эвертон" и "Наполи".



Заа является воспитанником "Кристал Пэлас". В 2014 году один сезон футболист провел в "Манчестер Юнайтед", после чего вернулся в лондонский клуб.



В минувшем сезоне он оотметился 10 голами и 10 ассистами в 34 матчах. Его контракт с "Кристал Пэлас" рассчитан до 2023 года.



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