Уилкинс: "Если "МЮ" подпишет Дибалу, то "Манчестер Сити" ждет горе"

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Уилкинс: "Если "МЮ" подпишет Дибалу, то "Манчестер Сити" ждет горе"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рэй Уилкинс считает, что "красным дьяволам" необходимо приобрести форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"Если "МЮ" подпишет Дибалу, то "Манчестер Сити" ждет горе. Пауло - один из тех южноамериканских игроков, которые могут зажечь в АПЛ. Дибала - волшебный футболист, очень много выполняет работы на поле. Его навыки идеально подошли бы к игре в английском чемпионате.

Если бы я был руководителем клуба, то отправил бы скаутов в Южную Америку, чтобы они там искали умелых нападающих, потому как эти ребята становятся футболистами мирового класса" - приводит слова Уилкинса Football Italia.

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