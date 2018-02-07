Уилкинс: "В данный момент "Челси" средняя команда"

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Уилкинс: "В данный момент "Челси" средняя команда"Бывший наставник "Челси" Рэй Уилкинс недоволен игрой команды в текущем сезоне.

"Было время, когда игроки "Челси" уже показывали подобные спектакли. Тогда пришлось уйти Жозе Моуринью. Конте тренирует с большой страстью, вы все видите, как он работает, но футболисты просто не хотят играть. В данный момент "Челси" средняя команда. 

Я не думаю, что у "Челси" есть лидер в раздевалке. Где свой Джон Терри, который бы заставил весь коллектив наконец играть в футбол? 

Думаю, что Антонио проделал фантастическую работу. Было бы ошибкой его уволить. Пока "Челси" идёт в четвёрке Премьер-Лиги, скорее всего, он будет продолжать работать", - сказал он.

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4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
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15 Саутгемптон 26 26
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