Уилкинс: "В данный момент "Челси" средняя команда"

Бывший наставник "Челси" Рэй Уилкинс недоволен игрой команды в текущем сезоне.

"Было время, когда игроки "Челси" уже показывали подобные спектакли. Тогда пришлось уйти Жозе Моуринью. Конте тренирует с большой страстью, вы все видите, как он работает, но футболисты просто не хотят играть. В данный момент "Челси" средняя команда.



Я не думаю, что у "Челси" есть лидер в раздевалке. Где свой Джон Терри, который бы заставил весь коллектив наконец играть в футбол?



Думаю, что Антонио проделал фантастическую работу. Было бы ошибкой его уволить. Пока "Челси" идёт в четвёрке Премьер-Лиги, скорее всего, он будет продолжать работать", - сказал он.

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