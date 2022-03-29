Уилкшир оценил перспективы сборной России в Азиатской конфедерации футбола

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Бывший защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир порассуждал о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

"В современных реалиях всё возможно, думаю, уже ничто в этом мире не сможет меня удивить. Сейчас сложилась неординарная ситуация, и если бы Россия выступала в Азиатской конфедерации, мне было бы действительно интересно на это посмотреть.

Россия точно была бы в числе сильнейших команд и вполне могла бы претендовать на победу в Кубке Азии", - считает Уилкшир.

Напомним, что в конце февраля российские клубы и сборные отстранили на неопределённый срок от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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