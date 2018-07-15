Уилл Смит исполнил официальную песню ЧМ-2018

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Уилл Смит исполнил официальную песню ЧМ-2018

Перед финальным матчем Чемпионата Мира-2018 американский актер Уилл Смит, а также Ники Джем и Эра Истрефи исполнили официальную песню ЧМ-2018.

Напомним, что в финале ЧМ-2018 сыграют Франция и Хорватия.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени. 

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