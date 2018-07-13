Уилл Смит: "Неймар - суперактёр"

Известный американский актёр Уилл Смит ответил на вопрос о симуляциях нападающего сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2018.

"У нас интересные взаимоотношения с Неймаром. Он один из моих любимцев. Симуляции? Я давно занимаюсь этим бизнесом. Думаю, что он суперактёр" - сказал Смит.

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