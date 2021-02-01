Уилл Смит посетил тренировку "Зенита"

На тренировке питерского "Зенита", который готовится ко второй части сезона в Дубае, побывал звёздный гость.

Пресс-служба "сине-бело-голубых" сообщила о визите в расположение команды американского актёра Уилла Смита.

Напомним, что второй сбор "Зенита" продлится с 31 января по 12 февраля.

В текущем розыгрыше РПЛ подопечные Сергея Семака идут на первом месте после 19 туров.

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