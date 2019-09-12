Уиллок заключил контракт с "Арсеналом"

Хавбек Джо Уиллок заключил контракт с лондонским "Арсеналом". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 20-летний футболист заключил долгосрочное соглашение с тульским клубом.

Уиллок - воспитанник "Арсенала", в системе "канониров" он играет с 4 лет.

После 4-ех туров АПЛ "Арсенал" занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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