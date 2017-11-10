Уилшер: "Арсенал" должен завершить сезон выше "Тоттенхэма"

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Уилшер: "Арсенал" должен завершить сезон выше "Тоттенхэма"
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер рассуждает о предстоящем матче 12-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" проделал длинный путь в построении команды и сейчас у них отличный состав. В прошлом сезоне они оказались выше нас в таблице и теперь мы намерены обойти их по итогам сезона. Впрочем мы смотрим не только на "Тоттенхэм". Нас ждет крайне сложный поединок против "шпор". Мы проиграли в последнем своей матче и теперь должны исправиться. Мы постараемся победить", - приводит слова Уилшера Sky Sports.

Матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" состоится 18 ноября и начнется в 15:30 мск.

После 11 туров "Арсенал" занимает пятое место в Премьер-лиге и на четыре очка отстает от идущего третьим "Тоттенхэма".

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1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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