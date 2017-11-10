Уилшер: "Арсенал" должен завершить сезон выше "Тоттенхэма"



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер рассуждает о предстоящем матче 12-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" проделал длинный путь в построении команды и сейчас у них отличный состав. В прошлом сезоне они оказались выше нас в таблице и теперь мы намерены обойти их по итогам сезона. Впрочем мы смотрим не только на "Тоттенхэм". Нас ждет крайне сложный поединок против "шпор". Мы проиграли в последнем своей матче и теперь должны исправиться. Мы постараемся победить", - приводит слова Уилшера Sky Sports.

Матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" состоится 18 ноября и начнется в 15:30 мск.

После 11 туров "Арсенал" занимает пятое место в Премьер-лиге и на четыре очка отстает от идущего третьим "Тоттенхэма".

Не пропустите: Уилшер: "Венгер заверил меня, что я буду играть". | http://soccernews.ru