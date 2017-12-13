Уилшер близок к уходу из "Арсенала"

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Уилшер близок к уходу из "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер в январе может стать игроком "Вест Хэма".

Как сообщает Daily Mail, на этом трансфере настаивает коуч "Вест Хэма" Дэвид Мойес.

В текущем сезоне Уилшер провел 13 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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