Уилшер хочет остаться в "Арсенале"

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Уилшер хочет остаться в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер признался, что хочет остаться в лондонском клубе, но не исключает и смену команды.

"Я уже говорил, что хочу остаться в "Арсенале" и играть здесь. Я провёл в клубе десять лет, поэтому нет смысла объяснять, сколько "Арсенал" значит для меня. Но с другой стороны тренер должен быть честен со мной. В январе мы обсудим с ним мой возможный трансфер, ведь у меня останется только шесть месяцев по контракту с "Арсеналом". У нас состоится честный разговор, я уверен в этом. Мы найдём выход из ситуации" - приводит слова 25-летнего хавбека The Telegraph.

Стоит отметить, что в этом сезоне Уилшер получает мало игровой практики, в его активе только 9 матчей во всех турнирах.

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