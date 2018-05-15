Уилшер и Харт не попадут в заявку сборной Англии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не брать на Чемпионат Мира-2018 вратаря "Вест Хэма" Джо Харта и полузащитника "Арсенала" Джека Уилшера, сообщает ВВС.

По сведениям издания, эти футболисты не попадут в заявку английской сборной, которая будет объявлена 16 мая.

Напомним, что на Чемпионате Мира сборная Англии сыграет в группе G c командами Бельгии, Панамы и Туниса.

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