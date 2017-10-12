Уилшер: "Ляказетт является одним из лучших нападающих в мире"

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер поделился мнением о новичках клуба.

"Ляказетт - очень хорош, он пришел из Лиги 1 и наколотил уже 4 гола в первых семи матчах. Он будет прогрессировать с каждым днем. Он является одним из лучших нападающих в мире, а для меня, как для хавбека, Александр - воплощение всего того, что ты хочешь видеть от страйкера.

Колашинац - боец. Когда вингер принимает мяч на бровке, он не уступит ему ни дюйма. Также он часто перехватывает мячи, что очень важно для команды" - приводит слова Уилшера Goal.com.

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