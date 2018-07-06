Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер может остаться в АПЛ, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "молотобойцы" ведут переговоры с 26-летнем футболистом о возможном сотрудничестве.

Если стороны смогут договориться, то будет подписан трёхлетний контракт.

Напомним, что Уилшер является свободным агентом. В его услугах также заинтересован "Фенербахче".

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