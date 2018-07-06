Уилшер может остаться в АПЛ

Теги арсенал лондонвест хэм юнайтедджек уилшерфенербахче

Уилшер может остаться в АПЛ

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер может остаться в АПЛ, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "молотобойцы" ведут переговоры с 26-летнем футболистом о возможном сотрудничестве.

Если стороны смогут договориться, то будет подписан трёхлетний контракт.

Напомним, что Уилшер является свободным агентом. В его услугах также заинтересован "Фенербахче".

Не пропустите: Бернард имеет три варианта продолжения карьеры. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов