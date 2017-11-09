Уилшер может перейти в "Кристал Пэлас"

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Уилшер может перейти в "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер в январе может перейти в другой лондонский клуб, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, пригласить в свою команду 25-летнего футболиста намерен главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон.

Сам Уилшер заинтересован в смене клубной прописки, так как хочет получать больше игровой практики в преддверии ЧМ-2018. 

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