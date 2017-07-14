Уилшер может перейти в "Сампдорию"

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Уилшер может перейти в "Сампдорию"

"Сампдория" проявляет интерес к полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилширу, сообщает сайт журналисту Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры", в свою очередь, не прочь продать игрока, но хотят получить за него 10 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне 25-летний Уилшер выступал на правах аренды за "Борнмут". Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2018 года.

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