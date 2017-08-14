Уилшер может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилшеру, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, "бьянконери" переключили внимание на 25-летнего англичанина в виду провала в переговорах по трансферу хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана.

Стоит отметить, что контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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