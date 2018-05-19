Уилшер намерен перейти в ПСЖ
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер намерен перейти в ПСЖ, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, агенты англичанина предложили его услуги спортивному директору парижан Антеру Энрике. Однако новый главный тренер столичной команды Томас Тухель, скорее всего, откажется от такого трансфера.
Напомним, что 26-летний Уилшер летом станет свободным агентом и может присоединиться к новому клубу бесплатно.
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