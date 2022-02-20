Уилшер нашел новый клуб
Фото: сайт "Орхуса"/Автор неизвестен
Английский полузащитник Джек Уилшер перешел в "Орхус", сообщается на официальном сайте датского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался датчанам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
30-летний Уилшер ранее выступал за "Арсенал", "Болтон", "Борнмут", "Вест Хэм" и вновь "Борнмут". За сборную Англии сыграл 34 матча и забил два мяча. 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.
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|Команда
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
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|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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