Уилшер нашел новый клуб

Фото: сайт "Орхуса"/Автор неизвестен

Английский полузащитник Джек Уилшер перешел в "Орхус", сообщается на официальном сайте датского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался датчанам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

30-летний Уилшер ранее выступал за "Арсенал", "Болтон", "Борнмут", "Вест Хэм" и вновь "Борнмут". За сборную Англии сыграл 34 матча и забил два мяча. 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

Не пропустите: Максименко может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ. | http://soccernews.ru