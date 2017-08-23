Уилшер не покинет "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер останется в команде, сообщает Mirror.

По сведениям издания, главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер принял решение дать шанс футболисту закрепиться в основном составе, несмотря на интерес к нему со стороны "Ньюкасла" и "Милана".

Напомним, что в прошлом сезоне 25-летний Уилшер выступал за "Борнмут" на правах аренды, а его контракт с "Арсеналом" истекает через год.

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