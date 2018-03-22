Уилшер не поможет сборной Англии в матче с Голландией

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Уилшер не поможет сборной Англии в матче с Голландией
Полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Джек Уилшер выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Telegraph.

Из-за этого повреждения футболист не поможет национальной команде в товарищеском матче с Голландией, который состоится 23 марта.

Пока неизвестно, сможет ли хавбек восстановится к следующей встрече с Италией (27 марта).

В последний раз Уилшер играл за сборную Англии на Евро-2016. Всего он провел за сборную 34 матча и забил 2 гола.

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