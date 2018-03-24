Уилшер не сыграет с Италией

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Уилшер не сыграет с Италией

Полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Джек Уилшер пропустит товарищеский матч против Италии, сообщает официальный твиттер "трёх львов".

26-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена, из-за которой он уже пропустил контрольный поединок с Нидерландами.

Также под вопрос находится участие в игре со "Скуадрой Адзуррой" защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.

Напомним, что матч Англия - Италия состоится во вторник, 27 марта, на стадионе "Уэмбли". | http://soccernews.ru

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