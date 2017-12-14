Уилшер: "Нет никаких подвижек в переговорах по продлению контракта"

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Уилшер: "Нет никаких подвижек в переговорах по продлению контракта"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер заявил, что в переговорах с клубом о подписании нового контракта прогресса пока нет.

"На данный момент нет никаких подвижек, мы находимся на той же стадии переговоров, что и две недели назад. Я стараюсь концентрироваться на своей форме и игре за клуб. Уверен, когда наступит подходящий момент, Венгер вызовет меня к себе и мы всё обсудим" - цитирует 25-летнего хавбека ITV.

Напомним, что контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года. В январе футболист может перейти в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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