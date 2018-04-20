Уилшер обратился к Венгеру

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Уилшер обратился к Венгеру

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер прокомментировал скорый уход главного тренера лондонской команды Арсена Венгера со своего поста.

"Человек, который дал мне первый шанс в 16 лет, демонстрировал своё доверие и поддержку. Настоящий джентльмен, словно отец в тяжёлые моменты моей карьеры. Он всегда верил в меня, когда другие не верили. Спасибо за всё, босс. Теперь очередь за нами" - написал Уилшер в своём твиттере.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.  

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