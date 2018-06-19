Уилшер объявил об уходе из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер принял решение покинуть клуб.

Футболист объявил об этом в своем Instagram. Хавбек решил не продлевать контракт с "канонирами" после разговора с новым главным тренером клуба Унаи Эмери.

26-летний Уилшер выступал за "Арсенал" с 2008 года, провел за клуб 197 матчей и забил 14 голов.

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