Уилшер отказал "Марселю"

"Марсель" предпринял попытки арендовать полузащитника "Арсенала" Джека Уилшера, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 26-летний англичанин отказал провансальцам, так как рассчитывает продлить контракт с "канонирами".

Напомним, что действующее соглашение Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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