Уилшер перешёл в "Вест Хэм"

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Арсенала" Джека Уилшера.

26-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "молотобойцами" контракт до лета 2021 года.

Уилшер является воспитанником "Арсенала", за основную команду "канониров" выступал с 2008 года, сыграл 197 матчей и забил 14 голов. Сдавался в аренду "Болтону" и "Борнмуту". За сборную Англии сыграл 34 матча и забил 2 гола.

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