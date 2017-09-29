Уилшер поделился эмоциями от матча против БАТЭ

Теги джек уилшерарсенал лондон

Уилшер поделился эмоциями от матча против БАТЭ

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер дал комментарии после победы над БАТЭ (4:2) в рамках Лиги Европы.

"Я давно не чувствую себя полноценным футболистом "Арсенала", но я вернулся к тренировкам, вернулся в состав и выхожу на матчи. Вчера вечером я сидел в отеле и думал о том, что не помню, когда в последний раз играл в выездном еврокубковом матче за "Арсенал". Это было три года назад, наверное.

Я люблю этот клуб. Здесь на протяжении многих лет хорошо относятся ко мне. Конечно я хочу остаться в "Арсенале"!" - цитирует Уилшера The Telegraph.

Смотрите также обзор матча БАТЭ - "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 2 4
2 Славия Прага 2 4
3 Маккаби Тель-Авив 2 1
4 Астана 2 1
Группа B М О
1 Динамо Киев 2 6
2 Янг Бойз 2 2
3 Партизан 2 1
4 Шкендербеу 2 1
Группа C М О
1 Брага 2 6
2 Лудогорец 2 4
3 Истанбул ББ 2 1
4 Хоффенхайм 2 0
Группа D М О
1 Милан 2 6
2 АЕК 2 4
3 Аустрия Вена 2 1
4 Риека 2 0
Группа E М О
1 Аталанта 2 4
2 Лион 2 2
3 Аполлон 2 2
4 Эвертон 2 1
Группа F М О
1 Локомотив Москва 2 4
2 Копенгаген 2 2
3 Шериф 2 2
4 Злин 2 1
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 2 6
2 Виктория Плзень 2 3
3 Хапоэль Беэр-Шева 2 3
4 Лугано 2 0
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 2 6
2 Црвена Звезда 2 4
3 БАТЭ 2 1
4 Кельн 2 0
Группа I М О
1 Зальцбург 2 4
2 Марсель 2 3
3 Коньяспор 2 3
4 Витория Гимарайнш 2 1
Группа J М О
1 Эстерсунд ФК 2 6
2 Заря Луганск 2 3
3 Атлетик Бильбао 2 1
4 Герта 2 1
Группа K М О
1 Ницца 2 6
2 Лацио 2 6
3 Витесс 2 0
4 Зульте-Варегем 2 0
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Реал Сосьедад 2 3
3 Русенборг 2 3
4 Вардар 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов