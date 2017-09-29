Уилшер поделился эмоциями от матча против БАТЭ

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер дал комментарии после победы над БАТЭ (4:2) в рамках Лиги Европы.

"Я давно не чувствую себя полноценным футболистом "Арсенала", но я вернулся к тренировкам, вернулся в состав и выхожу на матчи. Вчера вечером я сидел в отеле и думал о том, что не помню, когда в последний раз играл в выездном еврокубковом матче за "Арсенал". Это было три года назад, наверное.

Я люблю этот клуб. Здесь на протяжении многих лет хорошо относятся ко мне. Конечно я хочу остаться в "Арсенале"!" - цитирует Уилшера The Telegraph.

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