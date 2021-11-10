Уилшер поделился мнением о возможном трансфере Азара в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Экс-полузащитник лондонского "Арсенала" Джек Уилшер высказался о возможном трансфере бельгийского вингера "Реал Мадрида" Эдена Азара в АПЛ.

По информации многочисленных СМИ, одним из клубов, заинтересованных в бельгийском футболисте, является "Ньюкасл", главным тренером которого недавно стал Эдди Хау.

"Азар – это абсолютно иной уровень, но я считаю, что Эдену бы понравилось играть у Эдди Хау.

Это тот тренер, за которого ты хочешь играть", – сказал Уилшер.

Напомним, что английский полузащитник играл под руководством Хау в "Борнмуте".

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