Уилшер подрался с игроком юношеского состава "Манчестер Сити" и был удален

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер получил красную карточку в матче за резервный состав "канониров" против "Манчестер Сити" U-23 (4:3).

В середине второго тайма хавбек "горожан" Тайрик Уилсон грубо сфолил на Уилшере. В ответ на это Уилшер толкнул соперника и был удален за это с поля.

The footage everyone is talking about. Jack Wilshere’s sending off for Arsenal U23s. Who was in the wrong? pic.twitter.com/xZcTGHFzxB