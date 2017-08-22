Уилшер подрался с игроком юношеского состава "Манчестер Сити" и был удален

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Уилшер подрался с игроком юношеского состава "Манчестер Сити" и был удален
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер получил красную карточку в матче за резервный состав "канониров" против "Манчестер Сити" U-23 (4:3).

В середине второго тайма хавбек "горожан" Тайрик Уилсон грубо сфолил на Уилшере. В ответ на это Уилшер толкнул соперника и был удален за это с поля.

Видео: Уилшер устроил потасовку на поле.

 

Напомним, что в минувшем сезоне 25-летний Уилшер выступал за "Борнмут" на правах аренды.

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