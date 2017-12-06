Уилшер: "Покатался 20 минут на коньках и не получил травму"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер сходил на каток с семьей и посмеялся сам с себя.

"Отличная неделя. Покатался 20 минут на коньках и не получил при этом травму", – написал Уилшер в своем твиттере.

Напомним, что Уилшер за свою карьеру получил несколько десятков травм.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов расстаться с хавбеком в зимнее трансферное окно.

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