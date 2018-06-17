Уилшер принял решение по своему будущему

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Уилшер принял решение по своему будущемуПолузащитник лондонского "Арсенала" Джек Уилшер принял решение по своему будущему, информирует Sunday Mirror.

Так, по сведениям издания, 26-летний хавбек намерен сменить этим летом клубную прописку. Такое решение футболист принял после того, как ему стало известно, что он не входит в планы нового главного тренера "канониров" Унаи Эмери.

В завершившемся сезоне Уилшер забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за клуб. Срок действия его контракта с "Арсеналом" истекает текущим летом.

Напомним, Мбаппе рассказал о несостоявшемся трансфере в "Арсенал". | soccernews.ru

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