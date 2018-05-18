Уилшер прокомментировал непопадание в заявку на ЧМ-2018

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Уилшер прокомментировал непопадание в заявку на ЧМ-2018
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер разочарован тем, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включил его в заявку на Чемпионат Мира-2018.

"Я очень разочарован тем, что не попал в заявку. Я был здоров весь сезон и считаю, что заслужил попадание в состав! Если бы у меня был шанс, то я мог бы принести пользу команде.

Впрочем мне остается лишь уважать решение тренера и пожелать команде успеха на Чемпионате Мира. Я всегда буду болеть за сборную и поддерживать ребят, как и вся страна", - написал Уилшер в своем твиттере.

Не пропустите: Сборная Англии объявила итоговую заявку на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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