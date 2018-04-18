Уилшер рискует пропустить ЧМ-2018

Полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Джек Уилшер рискует пропустить Чемпионат Мира 2018 года.

Как сообщает The Times, главный тренер "трёх львов" Гарет Саутгейт склоняется к тому, чтобы не включать хавбека "канониров" в заявку национальной команды на мундиаль из-за его неоптимальной формы и предрасположенности к травмам.

В качестве альтернативы Уилшеру рассматривается кандидатура Джонджо Шелви из "Ньюкасла", который не играл за сборную Англии 2,5 года.

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