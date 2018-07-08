Уилшер согласился перейти в "Вест Хэм"

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Уилшер согласился перейти в "Вест Хэм"

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер принял решение перейти в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, в ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то он подпишет с лондонским клубом трехлетний контракт.

Напомним, что 26-летний Уилшер стал свободным агентом после завершения контракта с "Арсеналом" и достанется "Вест Хэму" бесплатно. Также им интересовались "Милан", "Ювентус" и "Фенербахче".

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