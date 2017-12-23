Уилшер: "Теперь я всем доволен в "Арсенале"

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Уилшер: "Теперь я всем доволен в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер дал понять, что теперь он доволен своим положением в лондонском клубе.

"Я чувствую себя хорошо. Я сыграл много матчей в Лиге Европы и набрал нужную форму. Я был терпеливым, а после того, как в команде случилось несколько травм, получил шанс сыграть пару матчей. Теперь я всем доволен и хочу остаться в команде" - приводит слова 25-летнего хавбека Sky Sports.

Напомним, что контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года. 

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