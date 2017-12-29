Уилшер уверен, что продлит контракт с"Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер выразил уверенность, что заключит с лондонским клубом новый контракт.

"Я разговаривал с тренером и он сказал, что мы обсудим данный вопрос. Я уверен, что это случится" - приводит слова 25-летнего хавбека The Telegraph.

Напомним, что действующий контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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