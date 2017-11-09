Уилшер: "Венгер заверил меня, что я буду играть"

Теги арсенал лондонджек уилшер

Уилшер: "Венгер заверил меня, что я буду играть"
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер уверен, что вскоре он завоюет твердое место в основном составе лондонского клуба.

"Я всегда хотел остаться в "Арсенале" и говорил об этом много раз. У меня отличные отношения с Венгером. Он заверил меня, что я буду играть. В прошлом сезоне я нуждался в игровой практике и получил ее в "Борнмуте". А теперь я вернулся. Сейчас я нахожусь в отличной форме и готов играть за "Арсенал", – приводит слова Уилшера Goal.com.

В этом сезоне 25-летний Уилшер провел за "Арсенал" 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Уилшер может перейти в "Кристал Пэлас".  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов