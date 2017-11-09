Уилшер: "Венгер заверил меня, что я буду играть"



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер уверен, что вскоре он завоюет твердое место в основном составе лондонского клуба.

"Я всегда хотел остаться в "Арсенале" и говорил об этом много раз. У меня отличные отношения с Венгером. Он заверил меня, что я буду играть. В прошлом сезоне я нуждался в игровой практике и получил ее в "Борнмуте". А теперь я вернулся. Сейчас я нахожусь в отличной форме и готов играть за "Арсенал", – приводит слова Уилшера Goal.com.

В этом сезоне 25-летний Уилшер провел за "Арсенал" 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Уилшер может перейти в "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru