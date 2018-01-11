Уилшер: "Вернусь в строй через пару дней"



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер заявил, что его травма является несерьезной.

"Благодарю всех за поддержку. У меня хорошие новости, я должен вернуться через пару дней", - написал хавбек в своем твиттере.

Напомним, что футболист получил травму в полуфинальном матче Кубка английской Лиги с "Челси" (0:0) и был заменен на 57-й минуте.

26-летний Уилшер 20 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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