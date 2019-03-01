Уилшер выбыл до конца сезона

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Уилшер выбыл до конца сезона

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Джек Уилшер выбыл до конца сезона, сообщает The Sun.

По сведениям издания, экс-игрок "Арсенала" ещё несколько месяцев будет лечиться от травмы голеностопа.

Отметим, что 27-летний хавбек не выходит на поле с 1 декабря.

В текущем сезоне Уилшер успел сыграть за "Вест Хэм" всего 5 матчей и сделал 1 ассист.

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