Уилшер: "Я хочу остаться в "Арсенале"

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Уилшер: "Я хочу остаться в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер верит, что клуб продлит с ним контракт.

"Я точно хочу остаться в "Арсенале". Уверен, что вскоре мы договоримся о продлении контракта. Я намерен помочь "Арсеналу" вернуться на его законную позицию", - приводит слова Уилшера BBC.

Напомним, что нынешний контракт хавбека с "канонирами" истекает летом 2018 года.

В этом сезоне 25-летний Уилшир провел за "Арсенал" 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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