Уилшер: "Я счастлив и хочу играть за "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер дал понять, что он очень хочет продолжать защищать цвета "канониров".

"Я счастлив. Уже говорил, что мне очень не хватало "Арсенала", когда уходил в аренду. Я просто хочу играть за "Арсенал" - цитирует 26-летнего футболиста официальный твиттер клуба.

Напомним, что контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

Не пропустите: Венгер похвалил Уилшера. | http://soccernews.ru