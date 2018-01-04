Уилшер: "Я счастлив и хочу играть за "Арсенал"

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Уилшер: "Я счастлив и хочу играть за "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер дал понять, что он очень хочет продолжать защищать цвета "канониров".

"Я счастлив. Уже говорил, что мне очень не хватало "Арсенала", когда уходил в аренду. Я просто хочу играть за "Арсенал" - цитирует 26-летнего футболиста официальный твиттер клуба.

Напомним, что контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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