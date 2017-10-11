Уилшер зимой хочет уйти из "Арсенала"

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Уилшер зимой хочет уйти из "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер планирует сменить клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает The Times.

По сведениям издания, футболист жалуется на отсутствие регулярной игровой практики, из-за чего он может не попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2018.

Отметим, что Уилшер не получал вызов в сборную с 2016 года.

В нынешнем сезоне Уилшер сыграл 5 матчей и отдал две голевые передачи.

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