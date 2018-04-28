Уилшир: "Мы четко понимаем, что должны сделать в Мадриде"

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Уилшир: "Мы четко понимаем, что должны сделать в Мадриде"Полузащитник "Арсенала"  Джек Уилшир не сомневается в том, что у его команды еще остаются шансы на выход в финал Лиги Европы.

Напомним, что в первом матче 1/2 финала "канониры" сыграли вничью с "Атлетико" (1:1) на своем поле.

"Мы четко понимаем, что должны сделать в ответной игре. Уверены, что можем взять игру под контроль и забить необходимый гол. В Лондоне мы ждали не такого результата. Но нельзя сильно расстраиваться, потому что шансов создали много. Если повторим это, то сможем забить. Но "Атлетико" – лучший в контратаках. Он ждал, когда мы допустим ошибку. Нельзя таким командам давать возможности", - сказал он.

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