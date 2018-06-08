Уилшир назвал условие, при котором останется в "Арсенале"

Теги арсенал лондонджек уилшер

Уилшир назвал условие, при котором останется в "Арсенале"Полузащитник Джек Уилшир согласен остаться в "Арсенале", но при этом намерен получать достаточно игровой практики.

На неделе "Арсенал" сделал второе предложение игроку, по которому недельный оклад футболиста вырос почти до 150 тысяч евро в неделю.

Уилшир желает провести встречу с новым главным тренером Унаи Эмери и узнать у наставника, какая роль ему будет отведена в команде.

Читайте: "Арсенал" улучшил предложение контракта Уилширу  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов