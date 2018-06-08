Уилшир назвал условие, при котором останется в "Арсенале"

Полузащитник Джек Уилшир согласен остаться в "Арсенале", но при этом намерен получать достаточно игровой практики.

На неделе "Арсенал" сделал второе предложение игроку, по которому недельный оклад футболиста вырос почти до 150 тысяч евро в неделю.

Уилшир желает провести встречу с новым главным тренером Унаи Эмери и узнать у наставника, какая роль ему будет отведена в команде.

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