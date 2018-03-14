Уилшир попал в сферу интересов "Эвертона"

Теги арсенал лондонэвертонджек уилшер

Уилшир попал в сферу интересов "Эвертона"Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир вскоре может стать игроком "Эвертона".

Как сообщает источник, "ириски" хотят подписать контракт с хавбеком летом. Напомним, что в конце сезона футболист будет иметь статус свободного агента.

"Арсенал" тем временем переговоры о продлении контракта с футболистом.

Уилшир играет основную команду лондонцев с 2008 года. За это время полузащитник провел 190 игр, забил 14 мячей и сделал 28 результативных передач. 

Читайте: Венгер: "Арсенал" хочет, чтобы Уилшер остался"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов