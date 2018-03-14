Уилшир попал в сферу интересов "Эвертона"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир вскоре может стать игроком "Эвертона".

Как сообщает источник, "ириски" хотят подписать контракт с хавбеком летом. Напомним, что в конце сезона футболист будет иметь статус свободного агента.

"Арсенал" тем временем переговоры о продлении контракта с футболистом.

Уилшир играет основную команду лондонцев с 2008 года. За это время полузащитник провел 190 игр, забил 14 мячей и сделал 28 результативных передач.