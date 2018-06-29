Уилшир прибыл на переговоры с турецким грандом

Теги фенербахчеджек уилшер

Уилшир прибыл на переговоры с турецким грандомПолузащитник Джек Уилшир может перебраться в чемпионат Турции.

Как сообщает The Sun, 26-летним игроком интересуется местный гранд "Фенербахче".

Футболист уже лично прибыл в Турцию и ведет там переговоры по контракту.

Уилшир покинул "Арсенал" этим летом свободным агентом.

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