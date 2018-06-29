Уилшир прибыл на переговоры с турецким грандом
Полузащитник Джек Уилшир может перебраться в чемпионат Турции.
Как сообщает The Sun, 26-летним игроком интересуется местный гранд "Фенербахче".
Футболист уже лично прибыл в Турцию и ведет там переговоры по контракту.
Уилшир покинул "Арсенал" этим летом свободным агентом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
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|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
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|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
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|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
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|Карабюкспор
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