Уилшир продлит контракт с "Арсеналом"

Теги джек уилшерарсенал лондон

Уилшир продлит контракт с "Арсеналом"Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир договорился о продлении соглашения с лондонским клубом.

Напомним, что действующий контракт 26-летнего футболиста с "канонирами" истекает по окончании текущего года.

Источник отмечает, что Уилшир готов согласиться на понижение зарплаты, ради того, чтобы остаться в клубе.

В текущем сезоне полузащитник провёл за лондонский клуб в чемпионате Англии 14 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Читайте: Сарри зовут в "Арсенал" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 26 30
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов