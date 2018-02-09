Уилшир продлит контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир договорился о продлении соглашения с лондонским клубом.

Напомним, что действующий контракт 26-летнего футболиста с "канонирами" истекает по окончании текущего года.

Источник отмечает, что Уилшир готов согласиться на понижение зарплаты, ради того, чтобы остаться в клубе.

В текущем сезоне полузащитник провёл за лондонский клуб в чемпионате Англии 14 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

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